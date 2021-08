Uma das MPs abre crédito extraordinário no valor de R$ 9,977 bilhões para atender à nova rodada Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda - Divulgação

Publicado 26/08/2021 16:26

SAQUAREMA – Diversas empresas estão com vagas de trabalho em Saquarema, na Região dos Lagos.



Para quem tem experiência em restaurantes há vagas para pizzaiolo com experiência, auxiliar de cozinha, cozinheiro com experiência e garçom. Enviar currículo para: [email protected]

Um salão de beleza está com vaga para especialista em alongamento de cílios e manicure com experiência. Entrar em contato através do telefone (21) 99812-4439.

Loja de eletromóveis com previsão de abertura em breve está com diversas vagas em Saquarema. Interessados podem entregar o currículo na Avenida Saquarema, na antiga Mac Bel.