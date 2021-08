Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos Lagos - Divulgação

Publicado 26/08/2021 12:46

SAQUAREMA – A Polícia Civil realizou uma operação na madrugada desta quinta-feira (26) para prender uma quadrilha de assaltantes em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu no bairro de Itaúna, por volta das 03h da manhã e terminou com um homem preso. Segundo os agentes, houve troca de tiros e dois criminosos conseguiram fugir. O caso foi registrado na 124ª DP, no Centro de Saquarema.