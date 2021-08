Saquarema vacinou nesta sexta-feira pessoas de 25 anos - Divulgação

Saquarema vacinou nesta sexta-feira pessoas de 25 anosDivulgação

Publicado 25/08/2021 11:35

SAQUAREMA – A Secretaria de Saúde de Saquarema confirmou que nesta quarta-feira irá vacinar os adolescentes de 15 anos sem comorbidades no município.