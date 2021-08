Governador Claudio Castro visita Saquarema e repassa valores da venda da CEDAE - Divulgação

Publicado 25/08/2021 11:21

SAQUAREMA – Nesta terça-feira (24), o Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve em Saquarema, na Região dos Lagos para realizar a entrega do certificado referente à concessão da CEDAE (Companhia Estadual de Água e Esgoto).



O chefe do Executivo Fluminense foi recebido pela Prefeita Manoela Peres e pela Presidente da Câmara de Vereadores, Adriana de Vander. Durante o evento o governador falou sobre a alegria de estar em Saquarema e a importância do leilão de privatização dos serviços da CEDAE no Estado.



-Nosso estado recuperou uma palavra que havia sido esquecida por muito tempo, que é credibilidade. A prova de que retomamos essa confiança é o leilão da CEDAE e o recurso proveniente dele - afirmou o Governador.

Realizado em 30 de abril de 2021, o leilão da CEDAE arrecadou R$ 22,6 bilhões, com a venda de três dos quatro blocos ofertados. Esse valor superou a expectativa de arrecadação inicial, que era de R$ 10,6 bilhões, em 114%. Saquarema faz parte do Bloco 1, que contém outros 17 municípios do estado e 18 bairros da cidade do Rio de Janeiro.



Vencedora do leilão, a empresa Águas do Rio, terá 35 anos de concessão. A concessionária promete um investimento total de R$ 24,4 bilhões nos dois blocos arrematados, sendo R$ 7,2 bilhões nos primeiros cinco anos. Apenas os serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário serão concedidos.



Em Saquarema, a nova empresa ficará responsável pela distribuição de água potável e captação/tratamento de esgotos de todo o distrito de Sampaio Corrêa, que contempla os bairros Basiléa, Sampaio Corrêa, Jaconé e a Serra.



Atualmente, a Prefeitura é a responsável pelo abastecimento na área central de Sampaio Corrêa. Já a região de Jaconé estava sob responsabilidade da CEDAE. Já o tratamento de esgoto é feito por meio do sistema “fossa-filtro-sumidouro”.



- Água é um direito básico de todo cidadão. Poder levar água potável a todas as residências (e, também, coletar e tratar o esgoto de forma correta) era um sonho nosso enquanto gestora municipal. Além da melhoria de vida, teremos um importante avanço na questão ambiental, com a correta captação e o tratamento adequado de esgoto – disse a Prefeita de Saquarema

Pelo leilão da Cedae, o município de Saquarema receberá pouco mais de 11 milhões de reais que poderão ser investidos em qualquer área.

- Cada prefeito e Estado gastam como quiserem. Não há destinação prevista, é um dinheiro livre - disse o governador.

O valor será repassado ao município em três parcelas: a primeira, em 2021; a segunda no ano que vem e a terceira, em 2025.

- Vamos investir esse valor de forma responsável e transparente, como sempre fizemos com o dinheiro público – afirmou a Prefeita Manoela.