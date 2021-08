Também está suspensa a aplicação da segunda dose da Pfizer para as demais faixas etárias. - Foto: César Ferreira.

Publicado 26/08/2021 11:13

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema suspendeu temporariamente a vacinação de adolescentes no município.

Segundo informações, a decisão foi tomada devido ao término de doses da vacina Pfizer, única liberada pela Anvisa para vacinar essa faixa-etária. No entanto, a campanha continuará normalmente para adultos acima de 18 anos que ainda não foram vacinados.

A vacinação em Saquarema acontece no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-Estar, no Centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.