Cadastramento para o Cartão Tarifa Solidária de Saquarema termina na próxima semana

Publicado 25/08/2021 14:42

SAQUAREMA – Termina na próxima semana o cadastramento para o Cartão Tarifa Solidária, oferecido pela Prefeitura Municipal de Saquarema.



Os moradores que desejarem pagar a metade da tarifa nos ônibus municipais devem se cadastrar até a próxima terça-feira, 31 de agosto.



O cadastro pode ser realizado em qualquer um dos 23 pontos espalhados pelo município, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.



Para se cadastrar é necessário a apresentar documento de identidade, CPF e Comprovante de Residência. No momento da efetivação do cadastro, será colhida a foto para inserção no banco de dados do sistema Rio Card. Possuir CPF é necessário para a utilização do benefício, regra que se aplica inclusive às crianças.

O Cartão Tarifa Solidária possibilitará aos moradores, de 6 a 64 anos, pagarem metade do valor da tarifa dos ônibus municipais. Expectativa é de que 60 mil cartões sejam emitidos, beneficiando mais de 66% da população.



Confira os postos de cadastramento para o Cartão Tarifa Solidária:



E.M. Amália da Costa Melo – Sampaio Correa

E.M. Beatriz Amaral – Palmital

E.M. Belino Catharino de Souza – Mombaça

E.M. Bonsucesso – Bonsucesso

E.M. Edilson Vignoli Marins – Rio D’Areia

E.M. Elcira de Oliveira Coutinho – Água Branca

E.M. Ismênia de Barros Barroso – Jaconé

E.M. Jardim Ipitangas – Ipitangas

E.M. João Laureano da Silva – Sampaio Correa

E.M. José Bandeira – Boqueirão

E.M. Manoel Muniz da Silva – Bacaxá

E.M. Margarida Rosa De Amorim – Raia

E.M. Mª Luiza de Amorim Mendonça – Rio Mole

E.M Orgé Ferreira dos Santos – Itaúna

E.M. Prefº. Walquides de Souza Lima – Vilatur

E.M Prof.ª Maria de Lourdes Melo Paes Barreto – Jardim

E.M. Prof.ª Osíris Palmier da Veiga – Barra Nova

E.M. Sebastião Manoel dos Reis – Rio Seco

E.M. Valtemir José da Costa – Bicuíba

C.M. Gustavo Campos da Silveira – Gravatá

C.M.E. Menaldo Carlos de Magalhães – Água Branca

C.C.P. Vinicius Vidal França – São Geraldo

