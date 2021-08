Partida em Saquarema terminou empatada em 0 a 0 - André Moreira/Volta Redonda F.C.

Publicado 26/08/2021 12:03

SAQUAREMA – Na tarde desta quarta-feira (25), no estádio Lourival Gomes, em Saquarema, o Sampaio Corrêa ficou no 0 a 0 com o Volta Redonda no jogo de ida das oitavas de final da Copa Rio.

Com o resultado, a decisão pela vaga nas quartas de finais ficou para o próximo jogo, no dia 7 de setembro, no estádio da Cidadania, em Volta Redonda. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.