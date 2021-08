Saquarema participa de oficina Cidades Inteligentes - Divulgação

Publicado 28/08/2021 13:17

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema em parceria com o Instituto Smart Citizen, realizou nos dias 26 e 27 de agosto, a Oficina CHESI (Cidades Humanas, Eficientes, Sustentáveis e Inteligentes). O evento aconteceu no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, com o objetivo de contribuiu para o desenvolvimento econômico, social e ambiental do município.



Durante a oficina, representantes dos poderes Executivo e Legislativo, além de agentes da sociedade civil organizada e empresários de Saquarema, integrantes das áreas urbana e rural, tiveram a oportunidade de descobrir a cidade que têm e definir aquela que querem construir a curto, médio e longo prazos.



- Reunimos todas as informações e formulamos diretrizes para construir uma Saquarema economicamente forte e responsável, nas áreas social e ambiental. Tudo isso visando os próximos 10, 20, 30 anos ou mais. Isso tem que ser pensado hoje, por isso, estamos plantando essa semente da Saquarema que queremos no futuro - informou a Prefeita Manoela Peres.

Todas as diretrizes elaboradas durante a oficina foram transformadas em projetos que poderão ser inseridos no PPA (Plano Plurianual), no Plano Diretor Municipal e no Plano de Governo das gestões municipais. Através do mapeamento de diversos indicadores para cada uma das quatro rodas CHESI, serão propostos alinhamentos entre os interesses e expectativas dos quatro agentes da inovação, sejam da área urbana, sejam da área rural.