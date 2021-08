Obras na Cidade da Saúde em Saquarema - Divulgação

Publicado 27/08/2021 07:06

SAQUAREMA – As obras na Cidade da Saúde, em Saquarema, na Região dos Lagos estão em ritmo acelerado. Com previsão de inauguração no primeiro semestre de 2022, o local recebeu esta semana a pavimentação de mais um trecho.



Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas, o asfaltamento faz parte do projeto de pavimentação de todo o complexo de saúde.



A Cidade da Saúde fica no bairro Verde Vale e já é o maior complexo hospitalar do interior do Estado do Rio de Janeiro. O local vai contemplar o novo Hospital Municipal (em fase final de obras), os centros de Imagem, Odontológico, e de Reabilitação; as clínicas da Mulher, do Idoso e da Criança, além de uma creche.



