Vagas disponíveis no Sine Volta Redonda - Divulgação

Publicado 28/08/2021 13:28

SAQUAREMA – As vagas de trabalho continuam crescendo na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos. Neste sábado, há oportunidades para repositor, manicure, bombeiro hidráulico entre outras. As remunerações não foram informadas, mas as vaga são para todos os níveis de escolaridade.

[email protected] Uma padaria em Barra nova está com vaga para repositor. Os interessados devem enviar currículo para o e-mail:

[email protected] . Outra oportunidade é para bombeiro hidráulico. A empresa pede que o profissional tenha experiência na área e possua carteira de habilitação. Currículos podem ser entregues na sede da empresa que fica na Avenida Saquarema, ao lado do DPO ou através do e-mail:

Duas empresas do ramo de beleza estão contratando manicure com experiência. As interessadas podem enviar currículo através de WhatsApp (22) 988336307 ou (22) 99841-5633 / (22) 99756-2200.