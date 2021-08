Saquarema recebeu novas doses de vacina contra a Covid e vai vacinar pessoas de 39 e 40 anos nesta segunda (12) - Divulgação

Publicado 28/08/2021 13:35

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou neste sábado (28) que vacinará adolescentes de 14 anos contra a Covid-19 nesta segunda-feira (30).

Para se vacinar é necessário apresentar documento com foto que comprove a identidade e comparecer a um dos postos de vacinação, localizados no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no bairro Porto da Roça, e na Praça do Bem-estar, no Centro, das 9h às 16h.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a repescagem, para maiores de 18 anos, e a aplicação de segunda dose também estão sendo feitas no município. A vacinação com a segunda dose ocorre nesses mesmos locais, na data agendada no cartão de vacinação, das 13h às 16h.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde é o responsável por adquirir as doses de vacina dos laboratórios e distribuir aos Estados, que por sua vez repassam aos municípios para que seja feita a vacinação. Desta forma, a continuidade da vacinação só ocorre mediante a entrega de novas doses.

A vacinação de adolescentes estava suspensa desde o dia 25, em Saquarema, devido ao não recebimento de doses da Pfizer, único imunizante homologado para este público.