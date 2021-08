Primeira fase do Circuito Prime Saquarema de Skimboard aconteceu em Itaúna - Divulgação

Publicado 29/08/2021 18:59

SAQUAREMA – Neste fim de semana, aconteceu na Praia de Itaúna, a primeira fase do Circuito Prime Saquarema de Skimboard, na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.

O circuito foi dividido em três etapas com as categorias iniciante e amador, os competidores são atletas locais e convidados pela organização do evento. As duas próximas fases acontecerão nos meses de novembro e janeiro, nos picos mais tradicionais da cidade.

O Skimboard é praticado em praia de tombo e consiste em correr e “atacar” uma onda pela frente. Joga-se a prancha na espuma e pula em cima dela para então se deliciar nas manobras.