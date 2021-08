Saquarema receberá o primeiro Festival de Cinema Drive-in - Reprodução internet

Saquarema receberá o primeiro Festival de Cinema Drive-in Reprodução internet

Publicado 29/08/2021 19:06

SAQUAREMA – Nos dias 2, 3 e 4 de setembro, acontecerá em Saquarema, na Região dos Lagos, o Fest Cine Saquá, primeiro festival de cinema drive-in da cidade.

O evento acontecerá a partir das 18h30, na Praça do coração, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança. Filmes nacionais premiados no país e internacionalmente serão a atração do festival.

O Cinema Drive-in é uma opção de cinema onde se assiste ao filme dentro do carro.