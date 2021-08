Coruja Orelhuda é resgatada em Saquarema - Divulgação

Publicado 30/08/2021 21:26

SAQUAREMA – Agentes da Guarda Ambiental resgataram uma coruja em Bacaxá, na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.



Segundo informações, moradores do bairro acionaram a guarda informando a localização da ave. A equipe esteve no local informado e realizou o resgate do animal da espécie Asio clamator, mais conhecida como Coruja Orelhuda. O animal estava assustado e agitado e, segundo moradores, ela estava presa em uma linha de pipa.



Após o resgate, a coruja foi encaminhada para o Instituo BW, em Praia Secam onde recebeu os primeiros cuidados e ficará sob responsabilidade da ONG para tratar os ferimentos, até que ela possa ser solta novamente em seu habitat natural.

A Guarda Ambiental disponibiliza o e-mail: [email protected] para denúncias de animais abandonados ou em situação de risco.