Associações querem sanção sem vetos a lei que libera patentes de vacinasDivulgação

Publicado 31/08/2021 15:32

SAQUAREMA - Por conta do feriado da Independência no dia 07 e da padroeira da cidade no dia 08, a Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema irá suspender a vacinação contra a Covid-19 no período.

Com o calendário de vacinação avançado em relação ao Estado e demais municípios da região, a previsão da Secretaria é de que a semana se encerre com a vacinação dos adolescentes de 12 anos nesta sexta-feira (03).

O retorno da vacinação na cidade está previsto para o dia 09 de setembro, com a aplicação da 1ª e 2 ª doses, além do início da aplicação da dose de reforço nos idosos, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.

Nesta primeira etapa de aplicação da 3ª dose, receberão reforço vacinal os idosos residentes em asilos e abrigos que já foram imunizados há mais de 6 meses. Após a conclusão deste grupo, outros idosos receberão as doses, obedecendo as notas técnicas emitidas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Estado de Saúde.

Vale ressaltar que o prosseguimento da vacinação está condicionado à entrega de novas doses da vacina. De acordo com o Plano Nacional de Vacinação, o Ministério da Saúde é o responsável por adquirir as vacinas dos laboratórios e enviar aos estados que, por sua vez, devem fazer a distribuição aos municípios.