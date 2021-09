Secretaria da Mulher de Saquarema realiza o "Dia de Cuidar de mim" - divulgação

Secretaria da Mulher de Saquarema realiza o "Dia de Cuidar de mim"divulgação

Publicado 31/08/2021 18:19 | Atualizado 31/08/2021 18:20

SAQUAREMA – Finalizando as ações do “agosto Lilás”, a Secretaria Municipal da Mulher de Saquarema, realizou nesta terça-feira (31), o "Dia de Cuidar de Mim".



Durante o encontro, voluntários levaram um pouco de felicidade a diversas mulheres atendidas pela Secretaria. Os serviços de corte de cabelo, manicure, massagens, designer de sobrancelhas e artesanato foram oferecidos gratuitamente aos participantes.

Durante o mês, a Secretaria da Mulher também realizou um encontro com a juíza do município, Dr. Priscila Macuco, para capacitação da Guarda Maria da Penha. A reunião foi realizada no Fórum da cidade e fez parte do contínuo processo de capacitação do recém criado projeto Guarda Maria da Penha.

Secretaria da Mulher de Saquarema realiza o "Dia de Cuidar de mim" divulgação



O “agosto Lilás” é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.





é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, instituída por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o fim da violência contra a mulher, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.