BPRv apreende drogas que seriam levadas para Saquarema - Divulgação

Publicado 01/09/2021 13:25

SAQUAREMA - Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), em operação na RJ 124 (Via Lagos), apreenderam nesta quarta-feira (1) uma grande quantidade de drogas que seriam levadas para a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, um veículo que seguia para a Região dos Lagos foi abordado e os agentes suspeitaram do nervosismo do motorista durante a fiscalização. Na revista do veículo, os agentes localizaram atrás do forro de uma das portas, uma grande quantidade de maconha, cocaína e crack que já estavam prontos para consumo.

Os agentes também encontraram uma quantidade de droga chamada de “Oil THC” (que são seringas contendo maconha em forma de óleo). Quando questionado, o suspeito informou que estava trazendo as drogas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde reside, e as levaria para a cidade de Saquarema.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a 119ª DP, em Rio Bonito, onde o caso foi registrado.