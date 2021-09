Sine fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no Centro - Reprodução/ Internet

Sine fica na Rua Estevam Domingos Pederassi, 164, no CentroReprodução/ Internet

Publicado 01/09/2021 10:55

O mês de setembro começou com oportunidades de trabalho na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos. Nesta quarta (1), há vagas para vendedor, estoquistas montador, cozinheira, entre outras. Confira.Uma grande empresa do ramo de varejo abriu está com vagas para vendedor, assistente de vendas, estoquista, montador e para pessoa com deficiência. Os interessados devem enviar currículo para o site da empresa aqui