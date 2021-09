Águas de Juturnaíba doa cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social devido à Covid-19 em Saquarema - Divulgação

Águas de Juturnaíba doa cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social devido à Covid-19 em Saquarema Divulgação

Publicado 31/08/2021 17:54 | Atualizado 01/09/2021 10:40

SAQUAREMA – A concessionária Águas de Juturnaíba doou mais de 28 mil cestas básicas (425 mil quilos de alimentos) para famílias em vulnerabilidade social devido à Covid-19 nas cidades atendidas pela concessionária.

A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos foi uma das contempladas e recebeu da concessionária, 9.750 cestas básicas. Além de Saquarema, a empresa doou 14.098 cestas para a cidade dee 4.346 para, sendo a divisão proporcional à população dos municípios.Para realizar a distribuição das cestas para a população, a empresa contou com a parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro, das prefeituras das cidades e suas secretarias de políticas sociais.