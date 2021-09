Caio Amorim, em Tóquio - Reprodução redes sociais

SAQUAREMA – Na manhã desta quarta-feira (1) o atleta saquaremense Caio Amorim, disputou a final na prova dos 400m livre da classe S8 (deficiência físico-motora) nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.

Competindo com os melhores atletas paralímpicos do mundo, Caio, de 28 anos, ficou em sexto lugar com o tempo de o tempo de 4'35'16.

- No início da pandemia resolvi voltar a treinar com meu técnico. Fizemos muitos treinos a distância, eu em Saquarema em uma piscina de 25 metros e ele me mandava o treino de Salvador. Passei 3 meses em Salvador neste ano, longe de casa e pagando tudo do meu próprio bolso, mas independente da estrutura que você tenha o que importa é a qualidade do trabalho e a confiança no que faz - disse Caio.

Nascido e criado em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, o atleta tem má-formação congênita nos membros inferiores e começou a nadar aos 5 anos por recomendação médica, em uma academia no bairro do Porto da Roça.