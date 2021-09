Governador do Estado, Cláudio Castro e o deputado Pedro Ricardo - Divulgação

Publicado 01/09/2021 16:55

SAQUAREMA – Buscando melhorias na educação, o deputado Pedro Ricardo confirmou que, em conversa com o Governador do Estado, Cláudio Castro, ele garantiu que a indicação da emenda orçamentária no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) para a educação está dentro do orçamento do estado e será entregue à Faetec de Bacaxá, em Saquarema, na Região dos Lagos. Ainda durante a conversa, o deputado solicitou que o Polo do Cederj seja realocado na escola técnica.

- Hoje o Cederj de Saquarema funciona no E. M. Edilson Vignolli Marins, no Rio da Areia e, para que tenhamos uma estrutura melhor, solicitamos essa mudança ao governador. No espaço da Faetec, poderemos aumentar o número dos cursos superiores oferecidos pelo polo da cidade e a verba de 300 mil que indiquei para a instituição no ano passado garante que a infraestrutura da ETE Bacaxá comporte essa mudança. Temos que pensar no futuro das nossas crianças e incentivar os jovens de hoje. Oferecendo uma educação de qualidade, abriremos caminhos para possibilidades transformadoras aos cidadãos – declarou o deputado.

O Centro de Educação à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cederj) oferece, hoje, 7.574 vagas no Estado e um total de 16 cursos, entre licenciatura (História, Ciências Biológicas, Física, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo), bacharelado (Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção) e tecnólogo (Sistemas de Computação, Gestão de Turismo e Biblioteconomia