Vacinação de cães e gatos em Jaconé - Divulgação

Publicado 01/09/2021 19:52

SAQUAREMA - O segundo dia da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica em Saquarema, vacinou quase 2 mil cães e gatos no município.

A ação aconteceu na Escola Ismênia Barroso, no bairro de Jaconé, onde as s equipes estiveram imunizando os animais e tirando dúvidas dos donos e tutores.

Ao todo, foram aplicadas 1851 doses, sendo 1656 em cães e 195 em gatos. Os trabalhos foram realizados pelas equipes das secretarias de Saúde e Agricultura, além de profissionais da Defesa Civil Municipal.

Nas próximas semanas, a campanha de vacinação antirrábica acontecerá no dia 14 no Rio d'Areia, no Posto de Saúde, no dia 21 em Vilatur, na rua do Posto de Saúde e em Itaúna, no dia 28 na Associação de Surf. Nos três locais, a vacinação ocorrerá das 09 às 14 horas.