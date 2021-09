Barreiras foram instaladas nas principais entradas de Saquarema - Divulgação

Publicado 03/09/2021 16:10

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (2), a Prefeitura de Saquarema instalou barreiras sanitárias nos principais acessos ao município.



Com quatro casos da variante Delta registrados na cidade, a iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública visa controlar a entrada de turistas no município durante o feriadão e impedir a proliferação da variante do coronavírus.



De acordo com a Secretaria, as estruturas foram montadas em oito pontos da cidade e permanecerão até a próxima quinta-feira (9). Para entrar na cidade, as pessoas devem apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-1, além do comprovante de residência. Pessoas com hospedagem, precisam apresentar o voucher de pousadas e hotéis, além do comprovante de vacinação.



- Continuaremos com todas as medidas de segurança que a cidade vem implementando. A variante Delta já foi detectada na nossa cidade e não podemos afrouxar na fiscalização - informou a prefeita Manoela Peres.

A Prefeitura informou que as ruas que dão acesso às praias também foram fechadas e que as equipes da Guarda Civil também irão atuar no combate ao estacionamento irregular e demais infrações de trânsito.

Equipes da Guarda Civil- as ruas que dão acesso às praias também foram fechadas