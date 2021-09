Saquarema suspende temporariamente vacinação contra covid-19 até a próxima quinta (9) - REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Publicado 02/09/2021 20:36

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, suspendeu temporariamente a vacinação contra a covid-19 em adultos e adolescentes.

Segundo a Secretaria de Saúde, todas as doses D1 disponíveis foram utilizadas para a imunização. Desta forma, a repescagem dos adultos que vinha sendo feita com doses da CoronaVac e a vacinação dos adolescentes com a Pfizer estão suspensas e retornarão na próxima quinta-feira (09), caso o município receba novas doses D1 nos próximos dias.

A segunda dose (D2) segue normalmente nesta sexta-feira (3). Após, será retomada na quinta-feira, 09, posterior ao Ponto Facultativo e Feriados da semana. Quem tiver dose D2 agendada para os dias 06, 07 e 08 de setembro poderá ir aos postos de vacinação nesta sexta (03) ou na quinta (09) para ser vacinado.