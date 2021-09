Saquarema será tema de latas colecionáveis - Divulgação

Publicado 03/09/2021 16:15

SAQUAREMA – Conhecida como o Maracanã do Surf, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro estampará as latas de uma conhecida marca de cereal.

A empresa, em parceria com a Liga Mundial de Surf (World Surf League/WSL) anunciou que lançará Latas Colecionáveis, que trazem quatro embalagens temáticas de praias históricas onde as competições da WSL acontecem entre elas, Saquarema.

Além de patrocinar o evento que coroa os melhores do mundo, a Neston está preparando diversas ações pensando nos amantes do lifestyle, atletas profissionais e os praticantes amadores do esporte. A ideia é trazer para os fãs do esporte, itens colecionáveis que remetam às paisagens incríveis desses points do surfe mundial.