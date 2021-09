Em Saquarema, a Prefeitura disponibiliza vários serviços e cuidados em prol do bem-estar mental da população - Reprodução internet

Em Saquarema, a Prefeitura disponibiliza vários serviços e cuidados em prol do bem-estar mental da populaçãoReprodução internet

Publicado 14/09/2021 20:33

SAQUAREMA - A prevenção ao suicídio é o tema da campanha Setembro Amarelo, movimento dedicado à Prevenção do Suicídio, iniciado no Brasil em 2015.



Sensível ao problema, que tem atualmente uma relevância ainda mais significativa em decorrência da pandemia e suas consequências, a Prefeitura da cidade de Saquarema, na Região dos Lagos vem oferecendo diversos serviços e cuidados em apoio à saúde mental dos moradores, por meio do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial e do Plantão de Atendimento Psicológico



Programa de Saúde Mental de Saquarema

Caps II

22 99770-4215

Caps Ad

22 99895-9253

Plantão de Atendimento Psicológico

22 99783-7855

Atendimento on-line das 9h às 17h

Resgate Saúde

22 99236-1746]



O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. O setembro Amarelo é uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho Federal de Medicina (CFM) e da Associação Brasileira de Psiquiatria.