Arma apreendida em Saquarema - Divulgação

Publicado 14/09/2021 14:01

SAQUAREMA – Nesta segunda-feira (13), a Polícia Militar prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o homem foi denunciado por vizinhos após efetuar disparos em uma mata, no bairro do Rio Mole. Populares informaram o endereço do acusado e, ao ser abordado, confirmou o uso de arma de fogo, além de levar os agentes até um depósito em sua propriedade. Lá os policiais encontraram uma espingarda calibre 32 e munições intactas.

A arma foi apreendida e a ocorrência foi registrada na 124 DP, no Centro. O homem foi preso.