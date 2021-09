Covid-19: Brasil registra quase 38 mil novos infectados nas últimas 24h - Reprodução Internet

Covid-19: Brasil registra quase 38 mil novos infectados nas últimas 24hReprodução Internet

Publicado 14/09/2021 13:58

SAQUAREMA – Com a campanha de vacinação contra o coronavírus em ritmo acelerado, a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos tem visto as taxas de ocupação de seus leitos caírem consideravelmente.

O município que em breve aplicará a dose de reforço em idosos, segue com a vacinação em adolescentes, além de realizar a repescagem em maiores de 18 anos e a aplicação da segunda dose.

De acordo com as informações contidas no site coronavirus.saquarema.rj.gov.br, a cidade contabiliza 4.468 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, com 2.461 casos recuperados, 97 casos suspeitos e 233 mortes. Saquarema também descartou 11.931 casos de covid.

No site da prefeitura também é possível acompanhar as informações sobre a taxa de ocupação na rede municipal de saúde. De acordo com os dados coletados, até o dia 13 de setembro, o município registrou 8 leitos de UTI disponíveis para pacientes com covid-19 e 12 leitos de enfermaria para pacientes de covid.

Ocupação de leitos no município

UTI - Pacientes de covid-19: Ocupados: 4 // Livres: 08

UTI – Não covid-19: Ocupados:5 // Livres: 0

Enfermaria- Pacientes de covid-19: Ocupados: 8 // Livres: 12

Enfermaria- Não covid-19: Ocupados: 19 // Livres: 0