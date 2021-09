Pesquisadores da USP apresentarão, nesta quinta, os resultados preliminares de uma nova vacina contra a covid-19 - Divulgação

Publicado 13/09/2021 08:30

SAQUAREMA – A Prefeitura Municipal de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde informou na noite deste domingo (12) que retornará com a vacinação contra o coronavírus em adolescentes no município nesta segunda-feira (13).

De acordo com a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde fez a entrega de doses da vacina da Pfizer, única liberada pela Anvisa para vacinar os adolescentes contra o coronavírus. Contudo, a quantidade enviada não é tão grande, o que obrigou a Secretaria Municipal de Saúde a dividir a vacinação.



Desta forma, hoje (13), serão vacinadas apenas meninas de 12 anos. Já a aplicação da segunda dose (D2) seguirá normalmente, conforme datas agendadas nos cartões de vacinação.



Quem tem mais de 18 anos e ainda não se vacinou, a repescagem também está sendo feita.



Os dois pontos de imunização funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro, das 09 às 16hs.