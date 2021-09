Segundo a polícia, Alessandra Oliveira Machado, conhecida como Sandra, era procurada há dois anos. - Divulgação

Publicado 11/09/2021 19:46

SAQUAREMA – Nesta sexta-feira (10), Policiais da 124ª DP de Saquarema, na Região dos Lagos, prenderam no Rio de Janeiro, Alessandra Oliveira Machado, de 29 anos, mais conhecida como Sandra, suspeita de envolvimento em um homicídio.

Segundo informações, Agentes da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) receberam informações sobre o paradeiro de Alessandra pelo Disque Denúncia. A mulher foi localizada e detida em um shopping no bairro de Inhaúma, Zona Norte do Rio, onde iria realizar uma entrevista de emprego.

A ordem judicial foi expedida pela vara criminal da comarca de Saquarema e a ação contou com apoio de equipes da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Polícia Militar e da 44ª DP (Inhaúma).

De acordo com os agentes, a mulher era procurada há dois anos. Além do inquérito por seu envolvimento em um homicídio, ela também é acusada de pertencer a uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas em Saquarema, com ramificações nos Complexos da Penha e do Alemão.

A polícia informou que o assassinato em que Alessandra teria se envolvido foi cometido por integrantes do tráfico de drogas local, por conta de uma dívida que a vítima tinha com os traficantes e por ele ter se negado a comercializar drogas para a quadrilha.

A detida foi levada para 44ª DP (Inhaúma). Em seguida, ela será encaminhada para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.