Prefeitura realiza a entrega do Cartão Família Saquaremense - Divulgação

Prefeitura realiza a entrega do Cartão Família SaquaremenseDivulgação

Publicado 09/09/2021 13:31 | Atualizado 09/09/2021 13:33

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, iniciou nesta quinta-feira (9) a entrega dos cartões do programa Família Saquaremense. O beneficiário poderá retirar o cartão no mesmo local em que fez a inscrição.

A entrega está sendo feita nas unidades do CRAS nos bairros da Raia, Rio de Areia, Jaconé e Sampaio Corrêa, além da sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, no Porto da Roça. O cartão já contém o valor da recarga de R$ 300,00 e já pode ser utilizado nos estabelecimentos conveniados pela empresa Green Card.

Os locais de entrega funcionam de segunda a sexta-feira, das 09 às 16 horas. Não haverá a separação por letra (ordem alfabética) do nome. Quem se inscreveu por meio das escolas, deve procurar a secretaria de cada unidade para retirar o cartão.

Sob nova administração

Após a suspensão do contrato com a empresa vencedora da primeira licitação, por conta de descumprimentos do contrato firmado com o Município, a Prefeitura de Saquarema viu-se obrigada a realizar outro processo licitatório para a escolha de uma nova empresa administradora.



- Tivemos alguns problemas com a antiga empresa ao longo dos meses. Conseguimos solucioná-los e agora estamos entregando os novos cartões para a população. É um benefício importante e que trará um alívio no orçamento de milhares de famílias da nossa cidade - afirmou a Prefeita Manoela Peres.

De acordo com a Lei que criou o Cartão Família Saquaremense, só têm direito ao benefício aqueles que residem na cidade há mais de três anos e que não possuem renda formal (emprego com carteira assinada, vínculo com o serviço público, e aposentadoria/pensão). Além disso, só é concedido 1 (um) benefício por família, considerando o conjunto de pessoas que residem no mesmo imóvel.