Delegacia de Polícia Civil em Saquarema, na Região dos LagosDivulgação

Publicado 08/09/2021 13:57

SAQUAREMA – Um homem foi alvejado na madrugada do último sábado (4), em Saquarema, Na Região dos Lagos.

De acordo com as informações, a vítima, identificada apenas como Jacá, estava em um bar, no bairro do Boqueirão, quando dois homens chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos.

Agentes da 124ª DP, foram acionados e iniciaram uma investigação. O corpo do homem foi encaminhado para IML de Tribobó, em São Gonçalo.