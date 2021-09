Seleção feminina de Voleibol recebe homenagem da Prefeitura de Saquarema

Atletas foram contempladas com a medalha do Mérito Esportivo - Divulgação

Publicado 08/09/2021 13:37

SAQUAREMA – A Prefeitura Municipal de Saquarema, preparou uma homenagem para as atletas de vôlei que participaram dos jogos olímpicos de Tóquio, no Japão.



A homenagem foi feita durante a passagem da Seleção Feminina pelo Centro de Desenvolvimento do Voleibol (CDV), sede oficial da CBV, em Barra Nova.



As atletas receberam da mãos da Prefeita Manoela Peres a medalha do Mérito Esportivo.



- Nos orgulhamos muito de todo o esforço e dedicação dessas grandes atletas representando o nosso país nas competições e, me sinto honrada em ter a oportunidade de homenagear as meninas aqui, em nossa cidade. Só desejo mais e mais sucesso sempre – disse a Prefeita.



A Seleção Feminina de Voleibol foi a vice-campeã dos jogos de Tóquio, conquistando a medalha de Prata.

