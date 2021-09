Sampaio Corrêa vence o Friburguense de virada - Léo Borges

Sampaio Corrêa vence o Friburguense de viradaLéo Borges

Publicado 08/09/2021 13:28

SAQUAREMA – Nesta terça-feira (7), o Sampaio Corrêa conquistou a classificação para as quartas de finais da Copa Rio, após vencer o Volta Redonda por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O Volta Redonda estava há 16 jogos invicto dentro de casa. No primeiro jogo, as equipes empataram em 0 a 0, no Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema. Os gols do galinho da Serra foram marcados pelos artilheiros Elias e Alexandro, um em cada tempo.

O adversário na próxima fase será o Maricá.