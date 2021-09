O Gosto de Agosto - Divulgação

Publicado 05/09/2021 10:37

SAQUAREMA - A produção do Festival Gastronômico de Saquarema “O Gosto de Agosto” decidiu estender a 14ª edição até o dia 09 de setembro.



Por conta do feriado da independência no dia 07 e do Círio de Nazareth, padroeira da cidade no dia 08, os 20 restaurantes participantes irão continuar preparando menus temáticos a preços populares com "Entrada" a partir de R$19,00, "Prato Principal" a partir de R$25,00 e "Sobremesa" a partir de R$9,00.



A proposta do evento é trazer ao público a rica cultura gastronômica através da miscigenação no nosso país, refletida pela culinária de Saquarema, com seus chefes, cozinheiros e donos de restaurantes, oriundos de várias partes do mundo, com comida italiana, japonesa, portuguesa, alemã, brasileira, comida típica caiçara, e claro, a Saquaremense.



Nesta edição, além de se deliciar com pratos exclusivos, os clientes podem ajudar instituições de Saquarema. A organização do evento criou uma campanha de doações, com isso, o cliente que for a um dos restaurantes participantes e levar 1kg de alimento não perecível, agasalho ou cobertor, irá participar dos sorteios semanais de brindes exclusivos do Festival.



Todos os itens arrecadados serão doados para o Lar das Crianças Especiais de Saquarema e para a Fundação Pestalozzi de Saquarema.



O encerramento do festival acontecerá no dia 09 de setembro com a realização de um workshop sobre cerveja: “CERVEJA: DA CEVADA ATÉ O CLIENTE”, onde serão abordados produção, serviço, degustação, harmonização e a cultura cervejeira.