Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica em Saquarema - @FERREIRAMARCOSFOTO___

Publicado 05/09/2021 06:00

SAQUAREMA – Após vacinar quase 4 mil pets, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde divulgou as próximas datas dos Postos Volantes e "Dias D" da Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica.



A vacina antirrábica é destinada para cães e gatos a partir de 3 meses de idade. É obrigatório que os cachorros estejam com focinheira e coleira, os gatos transportados em bolsas pet e que os animais sejam conduzidos por pessoas maiores de 18 anos.



Aconselha-se não vacinar fêmeas grávidas (pois o estresse pode ocasionar o aborto), em período de cio ou amamentando. Além disso, não devem ser vacinados animais prostrados ou com diarreia, animais com infestação de carrapatos ou pulgas ou bichos que estejam tomando antibiótico.



A raiva é uma doença incurável e fatal em 100% dos casos, que pode acometer qualquer animal mamífero, incluindo o ser humano. A vacina é a única prevenção para essa enfermidade.



Animais levados por crianças não serão vacinados. Por conta da pandemia do Covid-19, só serão imunizados os animais cujos donos ou tutores estejam com máscaras de proteção facial

Confira o calendário:

Calendário Divulgação

