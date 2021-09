Carreta Círio das Rodas faz parte da programação do Círio de Nazareth, em Saquarema - Divulgação

Publicado 04/09/2021 22:51

SAQUAREMA – Neste domingo (5), a Igreja Nossa Senhora de Nazareth realizará o Círio das Rodas, tradicional carreata que faz parte da programação do Círio de Nazareth na cidade.



Com saída programada para às 8h, da Igreja Matriz, o evento irá percorrer as principais ruas do município levando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazareth, padroeira de Saquarema.



- Um dos momentos mais esperados do Círio é a grande carreta numa linda demonstração de amor dos devotos de Nossa Senhora de Nazareth à nossa Mãe tão querida – informou a comunicação da paróquia.