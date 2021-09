Mulheres recebem atendimento psicológico, jurídico e social nas escolas municipais de Saquarema - Divulgação

Publicado 03/09/2021 16:17

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e em parceria com a Secretaria de Educação, está desenvolvendo o projeto + Perto de Você.

As ações são realizadas nas escolas da Rede Municipal com o objetivo de levar os serviços da Secretaria da Mulher para dentro dos bairros, utilizando as estruturas disponíveis das escolas municipais.

O projeto oferece serviços com psicóloga, advogada e uma assistente social que atendem as mulheres maiores de 18 anos. Uma triagem é realizada para futuros agendamentos na sede da secretaria caso seja necessário.

Nesta semana, as mulheres moradoras do bairro de Jaconé foram atendidas na escola Ismênia Barroso. O próximo atendimento acontecerá no dia 28 de setembro, na escola Osiris Palmier da Veiga, no bairro da Barra Nova.