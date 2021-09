Carro capotou em Saquarema - Divulgação

Publicado 04/09/2021 22:54



SAQUAREMA- Na madrugada deste sábado (4), um veículo capotou em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, o caso aconteceu na Avenida Saquarema, na altura do Morro da Cruz, quando o motorista perdeu o controle do veículo e causou o acidente. Apesar da gravidade, nenhum dos ocupantes se feriu no incidente.