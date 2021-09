Cartão Família Saquaremense oferece auxílio de 300 reais por mês - Divulgação

Publicado 05/09/2021 07:00

SAQUAREMA – A Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, divulgou em suas redes sociais que a partir da próxima quinta-feira (9), os cartões do programa Família Saquaremense começarão a ser entregues no município.

Segundo a prefeitura, o contrato com a empresa anterior que administrava o cartão havia sido suspenso após diversos problemas terem sido relatados pelos usuários.

De acordo com a prefeita, agora a empresa responsável pela administração do auxílio emergencial do município é a “Green Card", que venceu a licitação e é aceito em praticamente todos os supermercados da região.

- Começamos a receber os Cartões Família Saquaremense. Vamos aproveitar o feriado para organizar tudo e iniciar a entrega a partir da próxima quinta-feira, dia 9 - disse a prefeita Manoela em suas redes sociais.

Os locais de coleta do cartão serão divulgados ao longo da semana. O cartão Família Saquaremense é voltado para as pessoas em situação de vulnerabilidade social ou dificuldade econômica advinda da pandemia no coronavírus. O novo auxílio será no valor de R$ 300 (trezentos reais) e poderá ser pago pelo período de até seis meses para a aquisição de gêneros alimentícios e medicamentos.