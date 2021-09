Equipe do Sampaio Corrêa treina em Saquarema - Léo Borges

Publicado 07/09/2021 16:15

SAQUAREMA – Nesta terça-feira (7), o Sampaio Corrêa entra em campo, às 15h, contra o Volta Redonda, buscando a classificação pela Copa Rio.

A partida que será realizada no estádio da Cidadania, em Volta Redonda, será válida pelas oitavas de finais da competição. No primeiro jogo, empate em 0 a 0, no Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema.

Para se classificar no tempo normal, o galinho da serra precisa de uma vitória simples. Empate leva o jogo para os pênaltis.