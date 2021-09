Drogas apreendidas na Raia, em Saquarema - Divulgação

Publicado 05/09/2021 10:46

SAQUAREMA- Neste sábado (4), a Polícia Militar apreendeu uma pequena quantidade de drogas, no bairro da Raia, em Saquarema.

A apreensão aconteceu após uma denúncia de tráfico de drogas no bairro. Ao chegar no local, os agentes localizaram o traficante conhecido como Mateus. Ao avistar os policiais, o homem fugiu para uma mata abandonando as drogas.

Na sacola os agentes encontraram 31 trouxinhas de maconha e 02 sacolés de cocaína. O material foi apreendido e encaminhado para a 124ª DP, em Saquarema, onde a ocorrência foi registrada.