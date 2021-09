Círio de Nazareth em Saquarema é o mais antigo do Brasil. - Divulgação

Círio de Nazareth em Saquarema é o mais antigo do Brasil.Divulgação

Publicado 07/09/2021 16:01

SAQUAREMA – Realizado desde 1630, a cidade de Saquarema celebra mais um Círio de Nazareth. Iniciado em 30 de agosto, a celebração em homenagem a Nossa Senhora de Nazareth, padroeira da cidade, termina nesta quarta-feira (8).



Por conta da pandemia, todas as missas terão restrições de pessoas e o acesso de fiéis se dará por ordem de chegada, com limite de 50 lugares, respeitando todos os protocolos de prevenção contra a covid-19, como uso obrigatório de máscaras e utilização de álcool em gel.



Confira a programação para o dia 8 de setembro:



05h - Alvorada e repique dos sinos.

08 - Santa Missa

10h - Santa Missa

12 - Santa Missa Solene

13h - Descida do nicho da imagem da milagrosa padroeira e solene coroação.

13h30 - Exposição da imagem até às 17h.

15h - Santa Missa na capela de São José, em Itaúna.

18h - Santa Missa

20h - Procissão / Carreata pelas ruas do município.

Os fiéis que desejarem, poderão assistir as missas através do canal da paróquia no Youtube.

A Igreja Nossa Senhora de Nazareth, de Saquarema, é a primeira devoção à Virgem de Nazareth no Brasil, datada de 1630, no século XVII.