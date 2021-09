Arma encontrada com os suspeitos - Divulgação

Arma encontrada com os suspeitosDivulgação

Publicado 08/09/2021 13:55

SAQUAREMA – Dois homens foram presos na noite desta segunda-feira (6), na RJ 118 que liga os bairros de Ponta Negra e Sampaio Corrêa, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, Policiais Militares do BPRv da Serra do Mato Grosso, realizavam um patrulhamento de rotina quando localizaram dois suspeitos em uma motocicleta. A dupla tentou fugir da abordagem da polícia, mas um cerco tático foi montado e os suspeitos foram alcançados.

Durante a abordagem, os agentes encontraram com um dos suspeitos, um revólver calibre 38 com munição. A dupla foi encaminhada para a 124ª DP, em Saquarema. O homem que estava com a arma, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, o segundo suspeito foi liberado.