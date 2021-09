Intenso tiroteio assusta moradores no Rio de Areia - Reprodução internet

Publicado 08/09/2021 13:49

SAQUAREMA – O fim de semana foi marcado por uma intensa troca de tiros entre policiais e traficantes, em Saquarema , na Região dos Lagos.

Segundo informações, o confronto aconteceu na Rua Casemiro Maggi, no bairro do Rio de Areia, quando os policiais realizavam um patrulhamento de rotina e foram surpreendidos com o ataque dos traficantes da região.

Os agentes revidaram, iniciando uma intensa troca de tiros que terminou sem vítimas. O caso foi registrado na 124ª DP, em Saquarema, mas ninguém foi preso.