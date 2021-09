Saquarema recebeu novas doses de vacina contra a Covid e vai vacinar pessoas de 39 e 40 anos nesta segunda (12) - Divulgação

Saquarema recebeu novas doses de vacina contra a Covid e vai vacinar pessoas de 39 e 40 anos nesta segunda (12)Divulgação

Publicado 09/09/2021 12:26

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema recebeu da Secretaria de Estado de Saúde duas novas remessas de vacina contra a covid-19.

Das 2200 doses enviadas, 830 são de uso exclusivo para primeira dose D1 de adultos acima dos 18 anos e 1370 são para uso da segunda dose D2. Desta forma, o quantitativo recebido permitirá a continuação da vacinação para pessoas acima dos 18 anos a partir desta quinta-feira (9).

A Secretaria informou ainda que a vacinação dos adolescentes continua suspensa temporariamente, devido ao término de doses da Pfizer. A segunda dose (D2) segue normalmente conforme datas agendadas no cartão de vacinação, das 13 às 16hs.

Os dois pontos de imunização contra a COVID-19 funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h.