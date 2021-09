Drogas apreendidas em Jaconé - Divulgação

Publicado 08/09/2021 13:59

SAQUAREMA – Nesta terça-feira (7), feriado, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no bairro de Jaconé, em Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo informações, os agentes receberam a informação de que dois traficantes estariam atuando na rua Zero, esquina com rua 89 e que as drogas eram escondidas no telhado do portão de uma residência.

No local informado, os agentes encontraram os dois homens. Nada de ilícito foi achado com eles, mas ao revistarem o telhado, os policiais encontraram uma sacola plástica com 14 pinos de cocaína e 4 trouxinhas de maconha.

Como as características dos homens batiam com as informadas na denúncia, eles foram encaminhados para a 124ª DP, onde foram ouvidos e liberados, sendo o material descrito apreendido.