Barreiras foram montadas em 8 pontos da cidade - Divulgação

Barreiras foram montadas em 8 pontos da cidadeDivulgação

Publicado 10/09/2021 13:26

SAQUAREMA - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, divulgou os números das barreiras sanitárias montadas nos principais acessos da cidade durante o feriadão.

Segundo a Secretaria, cerca de 2567 veículos que não estavam em acordo com os decretos em vigor, não tiveram o acesso liberado à cidade.

Dois oito pontos montados (Jaconé 47, Jaconé 96, Manitiba, Madressilva, Asfalto Velho, Vilatur, HBM e Francisco Fonseca), os locais com maior número de inspeções foram os situados no distrito de Bacaxá: na barreira do HBM, 582 veículos retornaram à cidade de origem e outros 365 na barreira da Francisco Fonseca.

De acordo com o Decreto 2172, a entrada de turistas no município só era possível com a apresentação de comprovante de residência e comprovante de vacinação contra o Covid. Hóspedes de hotéis e pousadas, além do comprovante de vacinação, deveriam apresentar voucher ou qr-code do estabelecimento que comprovasse a hospedagem.