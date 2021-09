Polícia Militar apreende menor com drogas no Rio de Areia - Divulgação

Publicado 12/09/2021 11:54

SAQUAREMA – A Polícia Militar apreendeu um adolescente com drogas na noite deste sábado (11), em Saquarema, na Região dos Lagos.

O caso aconteceu na Rua Lourival Amorim, conhecida por diversas ações de tráfico de drogas, no bairro do Rio de Areia. Segundo informações, os agentes realizavam um patrulhamento de rotina ao perceberam a movimentação suspeita de um adolescente que utilizava um carro de aplicativo na região. Ao ser abordado, o jovem demonstrou bastante nervosismo.

Durante a revista pessoal, nada foi encontrado com o suspeito, mas os agentes localizaram uma sacola no chão do seu assento contendo 35 pinos de cocaína com a inscrição da facção Comando Vermelho.

O acusado confessou ser de sua propriedade e que seria para fazer "um adianto".

O adolescente foi apreendido em flagrante por tráfico de drogas e a encaminhado para a 118ª DP, onde a ocorrência foi registrada.