Movimento Negro Unificado realiza palestras de conscientização em Saquarema - Divulgação

Movimento Negro Unificado realiza palestras de conscientização em SaquaremaDivulgação

Publicado 11/09/2021 20:20 | Atualizado 11/09/2021 20:23

SAQUAREMA – Na manhã deste sábado (11), o Movimento Negro Unificado (MNU Lagos), realizou um encontro na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos.



Seguindo todos os protocolos de segurança contra a covid-19, o evento aconteceu na sede do Gehtomn (Grupo de Estudos e Trabalhos para a Conscientização e Valorização do Homem e da Mulher Negra), localizada no bairro do Rio de Areia, reunindo militantes e ativistas negros de várias cidades da Região dos Lagos.

Ação aconteceu através do MNU Lagos – núcleo Saquarema Divulgação

A Ativista dos Direitos Humanos, Margareth Ferreira, foi uma das palestrantes. Divulgação

O Ativista Marcelo Dias , falou sobre a história do MNU Divulgação

Uma das palestrantes, a advogada e Ativista dos Direitos Humanos, Margareth Ferreira, falou sobre afetividade e as diversas formas de libertar corações e mentes.- Fiquei muito feliz com o convite do Professor Maurício para estar hoje aqui e falar sobre esse tema. Precisamos descolonizar a forma de poder que queremos exercer no mundo. Nós queremos a construção de um poder com a lógica do povo preto, não queremos esse poder que os brancos querem compartilhar com a gente – contou Margareth.A segunda palestra do dia foi feita pelo ativista e advogado, Marcelo Dias, que abordou o tema: Como superar desafios para nos elegermos em 2022, além disso, ele também falou sobre os 42 anos do Movimento Negro Unificado e sua contribuição contra a opressão e a exclusão do povo negro no Estado do Rio de Janeiro.- Fiquei muito honrado com o convite feito pelos meus irmãos Mauricio e Luciana para estar aqui em Saquarema. Hoje temos uma proposta de fortalecer o MNU no Estado, principalmente na região metropolitana. Também estamos implementando o MNU nas favelas com o objetivo de combater o genocídio e o extermínio da juventude negra e o feminicídio das mulheres negras no Rio de Janeiro. O movimento já se faz presente em comunidades como Vidigal, Rocinha, Vila Aliança entre outras – disse Marcelo.O Movimento Negro Unificado (MNU) é uma organização pioneira na luta do Povo Negro no Brasil. Em Saquarema, a organização está presente na sede do Gehtomn, através do Movimento Unificado Lagos – núcleo Saquarema.